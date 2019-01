Carreta da Saúde chega ao MS para combate à hanseníase

A Carreta da Saúde, que percorre o Brasil no combater a hanseníase, chega a Campo Grande na quinta-feira (31), para o lançamento da Campanha Mundial de Luta Contra a Hanseníase. O encontro será fundamental para discutir as estratégias de enfrentamento à doença no estado e para o lançamento do itinerário de 2019 da Carreta da Saúde. O evento será realizado na governadoria do Mato Grosso do Sul, a partir das 14h30.

A primeira ação do ano será o treinamento de profissionais da área da saúde pública, no dia 4 de fevereiro, na cidade de Anastácio, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais em relação ao combate à doença. A capacitação será realizada em parceria com a Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos (DAHW).

Mutirão de atendimento

Em 5 e 6 de fevereiro, a Carreta da Saúde inicia o serviço à população na cidade, oferecendo atendimento gratuito e exames para hanseníase, além de esclarecer dúvidas da população sobre a doença.

Depois de Anastácio, a carreta segue percorrendo o interior do estado até o início de março, passando por cidades como Aquidauana, Nioaque, Miranda, Bodoquena, Bonito, Caracol e Porto Murtinho.

A hanseníase é considerada um problema de saúde pública por décadas. Embora a doença tenha sido controlada na maior parte do mundo, ela continua a afetar cerca de 200 mil pessoas por ano, especialmente em países como Brasil, Índia e Indonésia. Trata-se de uma doença infecciosa crônica e curável que causa, sobretudo, lesões de pele e danos aos nervos.

