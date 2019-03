Sesc Cultura tem literatura, circo, cinema e exposição na programação

Na última semana de março, o Sesc Cultura traz apresentação circense, clube de leitura, cinema e vernissage da artista plástica Ana Ruas.

Na quarta (27), também às 19h, na sala multiuso, tem mais um encontro do Clube Sesc de Leitura, que vai discutir o clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O clube tem reuniões mensais com momentos de diálogos e troca de impressões com leitores e especialistas sobre as obras e escritores brasileiros. Para se inscrever, basta ter cartão do Sesc Válido.

O Cine Sesc exibe nas sessões de quarta-feira (27), 15h e 19h e de sexta-feira (29), às 19h, o documentário “Eu sou Ingrid Bergman” (2015), com direção de Stig Bjorkman. Usando os diários íntimos de Ingrid Bergman, além das cartas enviadas às suas amigas, o documentário traça todo o percurso pessoal e profissional da atriz, incluindo seus diversos casamentos, a relação controversa com os filhos, o escândalo de adultério, as mudanças para os Estados Unidos, França e Inglaterra os principais filmes e prêmios recebidos na carreira.

No dia 30 de março, às 17h30, tem o espetáculo “Tradicional Pocket Show” da cia Circo Le Chapeau. Criada em 2012 na cidade de Londrina, a companhia circense tem a frente os artistas Junior De Oliveira e Nicole Rodrigues, que levam para as ruas, espetáculos que aproximam o público da magia do circo. Com classificação livre que utiliza principalmente a linguagem circense, mostra a virtuosidade de números como malabarismo, acrobacias em dupla, equilibrismo, monociclo e palhaço.

Ainda no dia 30, às 19h30, acontece o vernissage da exposição Floresta Encantada de Ana Ruas, um convite ao público sobre o resultado das narrativas imaginárias e o encantamento com a natureza. A visitação é gratuita e segue até o dia 06 de julho, com visitação de terça à sábado das 13h às 21h30. A artista defende a importância do pensar e do sentir durante o processo, para tanto, aponta motivos e estratégias para evitar o desenho estereotipado na escola. Ana acredita que atividades estrategicamente direcionadas, resultam em desenhos que geram pensamentos, revelam sutilezas e despertam um olhar poético sobre o mundo.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

