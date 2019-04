Sesc Cultura tem exposição “Floresta Encantada”

Semana movimentada no Sesc Cultura tem programação em várias frentes artísticas a partir de quarta-feira (3), todas elas com participação gratuita.

A partir de 19h30 da quarta-feira, haverá a Exposição Floresta encantada – desdobramentos de um laboratório pictórico, em consonância com a palestra “O desenho do mundo pelo olhar da criança: processos e registros”, por Ana Ruas. Será momento de entender processos e registros do desenho da criança, uma ação que tem como público-alvo arte-educadores, pedagogos e público em geral.

Na quinta-feira, 04, às 20 horas, o Projeto Sesc Quinta Instrumental traz o duo de violões Gonzalo Victoria e Eduardo Martinelli. No repertório, compositores brasileiros e uruguaios, com destaque para o Concerto Tacuabé de J. Baladan Gadea, baseada na lenda indígena uruguaia. A apresentação ocorre na sala de música e os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência, limitados à capacidade do espaço, para 80 pessoas.

Cinema – A sétima arte tem espaço fixo no Sesc Cultura com sessões às quartas-feiras, 15h e 19h e às sextas-feiras, às 19h. Desta vez, será exibido “O abraço da serpente” (2016), co-produção: Colômbia, Venezuela e Argentina, dirigido por Ciro Guerra.

Sábado, às 19h30, tem sessão “Filmes Daqui”, com exibição do longa “T’amo na Rodoviária” (2018), de Givago Oliveira. O documentário encenado investiga a região da conhecida rodoviária antiga (Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste) em Campo Grande, MS .

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

