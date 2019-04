Espetáculo “Pedra Bruta”, se apresenta no Sesc Cultura nos dias 5, 6 e 13

O Sesc Cultura recebe a temporada 2019 do espetáculo “Pedra Bruta – Ensaio para colher o provisório das coisas”, apresentado pela Cia Teatral OFIT em Campo Grande. As apresentações acontecem na sala de música do Sesc Cultura nos dias 5, 6 e 13 de abril, com duas sessões, uma às 18h e a outra às 20h. Nos dias 10, 11 e 12 será realizada sessão única às 20h. Todas as apresentações são gratuitas.

O espetáculo, com duração de 60 minutos, foi concebido a partir da integração entre os profissionais e artistas amadores, criado a partir de experiências e observações do grupo de atores. A classificação indicativa de 14 anos e ingressos limitados.

Com dramaturgia de Éder Rodrigues e direção de Nill Amaral a peça é uma mistura de arte e vida, de emoção e entrega, de gatilhos e pulsões. “Neste trabalho, revelamos um caleidoscópio de situações e angústias que promovem uma exposição direta, engraçada e sensível sobre a intolerância, a juventude e a intensidade dos tempos de agora. Enquanto a natureza de um grito coletivo é lapidada, o teatro desponta para iluminar a superfície dos olhos e aquele açúcar que fica no fundo”, comenta o diretor, Nill Amaral.

O elenco é formado pelos artistas Amanda Dim, Alexandre Melo, Daniele Samara, Leandro Faria, Ethieny Karen, Richard Lima, João Arce e voz de Aline Duenha.

Os ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2270 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.

