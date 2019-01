Aulas de teatro gratuitas serão oferecidas na Plataforma Cultural

Da redação com assessoria

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de teatro, na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária. As oficinas começam dia 5 de fevereiro e serão coordenadas pelo ator David Cardoso Júnior. Serão abertas quatro turmas nesta temporada, com 30 vagas cada uma delas.

As turmas infantis são para crianças a partir dos oito anos. Já o grupo de adultos será formado por alunos com faixa etária acima dos 12 anos.

As aulas ocorrerão sempre às terças-feiras, nos seguintes horários: 8h às 9h, turma infantil; 9h30 às 11h, turma adulto; 14h às 15h, turma infantil e das 19h às 20h, turma adulto.

Interessados podem garantir a vaga via telefone pelo número 67 9 99169-8352, com Suzamar ou indo até a Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015.

David Cardoso Jr.

Além de professor de teatro, David é cineasta, apresentador, cantor e coleciona diversas participações em comerciais televisivos, atuações em novelas e gravação de cinco discos.

Filho do renomado ator sul-mato-grossense David Cardoso, David Cardoso Júnior fez parte, até o último semestre de 2017, do elenco fixo do programa de humor “A Praça é Nossa”.

