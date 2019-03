Shopping comemora Dia Mundial do Teatro com apresentações escolares

Com o objetivo de promover a arte no Dia Mundial do Teatro, celebrado no dia 27 de março, o shopping Bosque dos Ipês realiza de 25 a 29 de março uma programação especial e totalmente gratuita, com apresentações teatrais de alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Campo Grande, no Arena Bosque, a partir das 18h30.

Para o coordenador de marketing do shopping, Diogo Salgado, a programação é para comemorar e homenagear a arte milenar que é o teatro, e as pessoas que as fazem. “A programação oferece cultura e entretenimento para o público com a apresentação de alunos de escola da cidade”, disse.

Nesta segunda-feira (25), a apresentação fica por conta da Cia Teatral Ator Domingos Terras (Adote), com espetáculo de Esquetes Cômicas. A Cia realiza espetáculos teatrais para diversas classes etárias e oferece curso de iniciação teatral para adolescentes e adultos. Na terça-feira (26), se apresentam as crianças da Escola Estadual Carlos Henrique Schrader, localizada no bairro Flamboyant - região leste de Campo Grande.

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, quarta-feira (27), o espetáculo é com os adolescentes da Escola Amarelinha Yellow. Na quinta-feira (28), tem apresentações teatrais da Escola Alceu Viana e na sexta-feira (29), com a Escola Paulo de Tarso com o espetáculo que tem a temática Bullying e Disciplina.

O Grupo Casa, que se apresenta todos os domingos às 15h30 no Arena Bosque no shopping Bosque dos Ipês, finaliza a semana com o espetáculo “A Bela Adormecida”.

Deixe seu Comentário

Leia Também