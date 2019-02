Cia de teatro voluntária lança peça infantil “Alice no país das maravilhas”

A companhia de teatro Arte Boa Nova estréia nesse primeiro semestre com o espetáculo infantil “Alice no país das maravilhas”. O elenco se apresenta em quatro cidades, incluindo Campo Grande.

A peça é a interpretação do conto infantil “Alice país das maravilhas”, adaptado por Jéssica de Oliveira Peixoto e direção de Felipe Trindade e Amaury Moro. A história narra as aventuras de uma menina, que fica fascinada por um mundo abstrato e repleto de fantasia.

O espetáculo terá sua estréia em Bonito no dia 09/03, depois segue para Aquidauana, Dourados e a última apresentação do mês será em Campo Grande, no teatro Mace. O valor do ingresso será R$ 50,00 (inteiro) e R$ 25,00 (meia-entrada ou antecipado), no pacote família a entrada por sair R$ 15,00 (a partir de quatro ingressos).

Quem deseja assistir ao espetáculo pode adquirir as entradas pelo site ou entrar em contato pelo WhatsApp 67 9 9905-7550.

O grupo teatral trabalha de forma voluntária e filantrópica, atua há 30 anos produzindo espetáculos infantis e adultos, com a finalidade de trazer entretenimento e sem fins lucrativos.

