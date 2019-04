Cine Sesc terá documentário sobre violência contra índios e drama francês

O Cinema do Sesc tem títulos impactantes nesta semana, tanto para o Sesc Cultura, em Campo Grande, quanto para o Sesc Corumbá. As exibições são gratuitas.

No Sesc Cultura, as sessões ocorrem às quartas-feiras, às 15h e 19 horas e às sextas-feiras, às 19 horas. Desta vez, exibe nos dias 10 e 12 de abril “Martírio” (2017), com direção de Vincent Carelli. O documentário traz uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do Centro-Oeste brasileiro, entrando constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si.

O Sesc Corumbá tem exibições todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas. Dia 9 de abril, com reprise no dia 13 tem “O Filho Uruguaio” (2018). O drama francês relata a jornada de Sylvie Felipe que teve seu filho sequestrado pelo pai, Pablo, logo após do divórcio do casal. A polícia francesa consegue localizá-los, mas deixa ambos escaparem. Decepcionada, ela decide assumir o caso, procurar o filho e fazer justiça com as próprias mãos.

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de Junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

