Cinema da capital exibe clÃ¡ssico do balÃ© mundial

Da redação com assessoria

Em março, mais um clássico do balé mundial chega a UCI Cinemas: “La Bayadère”. Na nova montagem do Bolshoi, que será exibido nas telonas da rede nos dias 28 e 31 de março, um dos destaques é o brasileiro David Motta.

De Cabo Frio para o mundo. Com 22 anos, o artista brilha cada vez mais nas apresentações da tradicional companhia russa e, em 2015, se tornouo primeiro bailarino brasileiro formado pela escola.

Gravada em janeiro de 2019, diretamente do teatro do Bolshoi em Moscou, a performance tem como cenário a Índia e conta a história de amor entre a dançarina do templo Nikiya e o guerreiro Solor, que envolve paixão, mistério e vingança.

A rede distribui o conteúdo da temporada 2018/2019 do balé Bolshoi para exibidores de todo o país. Entre eles, ainda será destaque a suíte de “Carmen/Petrushka”, que ganhou remontagem. Os entusiastas da dança também poderão assistir as performances “A Bela Adormecida” e “A Era de Ouro”. [Sinopses e datas dos espetáculos abaixo].

Os ingressos para todos os balés já estão à venda na rede UCI e podem ser adquiridos na internet, nas bilheterias, nos canais da Ingresso.com e nas máquinas de autoatendimento disponíveis no hall dos cinemas. As entradas custam R$ 40,00 (inteira em salas convencionas) e R$ 50,00 (inteira em salas vips). Clientes UNIQUE, o programa de relacionamento da rede, pagam meia-entrada. Para mais informações acesse o link.

Deixe seu Comentário

Leia Também