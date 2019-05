Sesc Morada tem samba, pop, forró e show de Patrícia e Adriana

A semana musical do Sesc Morada dos Baís traz ritmos dançantes e uma apresentação especial que promete aflorar as memórias do público, com as irmãs Patrícia e Adriana, que marcaram época cantando sucessos românticos como “O Mais fraco coração”, composição de Eduardo Araújo, gravada por Cristian e Ralf. As apresentações começam sempre às 20 horas, abertas ao público, limitadas à capacidade do espaço para 350 pessoas.

A primeira será do sambista Gideão Dias, na quarta-feira, 22 de maio. O cantor, que já dividiu palco com nomes como Luíz Ayrão, Almirzinho Serra, Diogo Nogueira, Martinho da Vila, Almir Guineto e Dudu Nobre, leva músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto.

Na quinta, 23, tem Cover UP com pop rock. A banda conta com a experiência do trabalho musical de cada um de seus integrantes e faz uma viagem no tempo, relembrando clássicos que marcaram os anos 80.

A apresentação dupla Patrícia e Adriana será na sexta-feira, 24. Uma das primeiras duplas femininas do Estado, com apresentações que começaram na infância, as irmãs trabalham novo projeto e lançaram em abril do ano passado o DVD “A história continua”.

Quem fecha a semana musical no sábado, 25, é Zezinho do Forró, com o show “Made in Brazil”, desenvolvido em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior para turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira. Zezinho do Forró é referência do gênero no estado de Mato Grosso do Sul, em sua trajetória musical já se apresentou com nomes importantes da música popular brasileira, como Dominguinhos, Elba Ramalho, Oswaldinho do Acordeom.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

