É oficial! Mbappé anuncia saída do PSG nas redes sociais

Após anos de rumores, nesta sexta-feira (10), Kylian Mbappé anunciou oficialmente a sua saída do PSG. O jogador usou as redes sociais para dizer que deixará a França ao final da temporada 23/24, em junho.

Mbappé preferiu não renovar o contrato com o clube. “A aventura se encerrará nos próximos dias. Farei meu último jogo no Parc des Princes no domingo”, disse ele. A partida em questão é contra o Toulouse, no dia 12 de maio, pelo Campeonato Francês, na qual o PSG já é o campeão desde o final de semana passado.

A anuncio acontece após a eliminação do PSG na Champions League, quando caiu para o Borussia Dortmund na última terça-feira (07), nas semifinais. “Nunca quis trair, sempre quis ser efetivo. O PSG é um clube que não deixa ninguém indiferente. Ou você ama ou você odeia. Eu tomei a decisão de amá-lo e fiz isso por sete anos, entre altos e baixos, claro, mas não me arrependo em nenhum momento de ter assinado com esse clube prestigioso”, disse.

Mbappé deixa o PSG após sete anos, 306 jogos, 255 gols e 14 títulos. O atacante é especulado no Real Madrid, mas não anunciou seu próximo clube na publicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também