Maio começa com muito samba e rock, no Sesc

As noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís começam com muito samba e rock neste mês de maio. As apresentações começam sempre às 20 horas, mas o atendimento do espaço bistrô tem início às 18h30. Os shows são abertos ao público e sujeitos à lotação do espaço, para 350 pessoas.

Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, 1° de maio, a programação começa no dia 2 de maio, quinta-feira, com apresentação de Daran Junior. Seu samba traz influências adquiridas pelo contato com a escola de samba. Ao longo de sua trajetória musical, Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da capital.

Sexta (3), tem Farrapos e Trapos com rock nacional. O repertório Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, e também dando ênfase as novas bandas que surgiram no decorrer dos anos como o Rappa, Nando Reis e o Teatro Mágico. Uma viagem da nostalgia até aos ritmos atuais.

No sábado (4) é a vez de Larissa e os Pexe subirem no palco. O repertório é eclético, passeando por canções de bandas e artistas variados e de diversas épocas que passeiam pelo rock, pop, blues e jazz. Durante 11 anos a banda passou por algumas mudanças na formação original e desde 2014 a banda é composta por: Larissa Hermeto, na voz e violão, Roberto Torminn, na guitarra e teclado, Wagner Santos no baixo e Leonardo Maciel, na bateria.

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

