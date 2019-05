Na próxima semana Sesc tem samba, pop e rock

Samba e rock estão na programação da semana musical do Sesc Morada dos Baís, com apresentações a partir das 20 horas, abertas ao público. A lotação do espaço é de 350 pessoas.

O sambista Zé da Vila abre a semana musical do Sesc Morada dos Baís na quarta-feira (5) de junho. Além de entoar enredo de escola de samba, Zé também fez samba na rodoviária no Bar e Restaurante Astro, marcando época e atendendo pedidos de músicas clássicas como Colcha de Retalhos e Fuscão Preto.

Quinta (6) tem Piazza, com uma seleção especial de clássicos da música brasileira, que abrange o Pop-Rock, Samba Raiz, Forró, Anos 60 e Bossa Nova. “O Sesc Morada dos Baís é um ótimo espaço para o artista divulgar seu trabalho não só para quem é de Campo Grande, porque é um ponto turístico e recebe muitos visitantes de fora”, diz o artista.

Na sexta-feira (7), o pop rock toma conta do Sesc Morada dos Baís com apresentação da banda Avant. Formada por quatro integrantes a Banda Avant lançou em setembro de 2017 o clipe da primeira música autoral “Sonhando com você”. Além de seu trabalho autoral, a banda apresenta grandes sucessos nacionais e internacionais, com arranjos próprios que levam o público a dançar e cantar do início ao fim.

Sábado (8), é dia de rock nacional, com a Haivanna, banda conhecida na noite de Campo Grande, com mais de 20 anos de estrada, levando influência das grandes bandas do Rock Nacional dos anos 80. O repertório conta, ainda, com músicas autorais, as mais conhecidas são “Anjo” e “Era Uma Vez”.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

