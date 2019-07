Bonito terá voos direto de Guarulhos ainda este ano

O Aeroporto Regional de Bonito começará a receber voos direto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo até o final deste ano. A informação é do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Bruno disse que as negociações que tiveram início no ano passado, foram retomadas após a exigência de investimentos na infraestrutura do aeroporto. “Para receber outra companhia, precisávamos de outra certificação, procedimento que aumenta o padrão nos aeroportos, e precisávamos ampliar a pista, obra entregue pelo governador Reinaldo Azambuja há três semanas”, lembrou.

Com a pista ampliada, o processo agora é conseguir a certificação para que o aeroporto receba novos voos. “Já retomei a conversa com a Gol, estamos aguardando essa conclusão e a expectativa é que consigamos ainda este ano, não sei precisar quando, mas até a alta temporada de final de ano comece a operar a nova escala”, garantiu.

O diretor-presidente pontua que uma das dificuldades é a atual condição da aviação brasileira, com a “queda” da Avianca. “Dependemos de aeronaves, depois da queda da Avianca, as companhias tiveram que readequar outras rotas”, disse ao ressaltar que a expectativa é boa. “Na hora que entrar os novos voos, naturalmente aumentará o fluxo de turistas. Será imediato”.

Atualmente, apenas uma companhia, a Azul, faz a escala São Paulo/Bonito, ligado pelo Aeroporto Internacional de Campinas. São cinco voos por semana que, segundo o diretor da Fundtur, atende a demanda, mas “com novas empresas atuando, será possível baratear o preço e aumentar a competitividade”.

