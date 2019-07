Reinaldo e Marcelo Álvaro entregam obra em Bonito

O governador Reinaldo Azambuja e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, entregaram na manhã desta quarta-feira (3) a obra de restauração da pista de pouso, pista de pouso, pista de taxiamento e pátio para estacionamento de aeronaves do Aeroporto Regional de Bonito. Na oportunidade foi assinada a ordem de serviço para a 1° etapa da construção do Quartel do 8º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Reinaldo agradeceu a parceria com o governo federal para os investimentos no estado. “Agora cabe a nós trazer investimentos e entregar obras importantes. Se nós tivermos novas empresas aéreas operando no país, teremos um fluxo de mais turistas”, destacou.

Para o ministro, a cidade de Bonito merece a obra para receber toda a atenção no quesito atração de novos turistas. “É uma honra estar presente na inauguração dessa nova etapa do aeroporto. Isso poderá atrair novos voos, trazendo mais turistas para a região”, disse. O ministro aproveitou a oportunidade para falar sobre os preços altos de passagens aéreas. “Nós sabemos que os preços estão altíssimos e precisamos atrair novas empresas, promover a competitividade e desenvolver o turismo que é uma importante mola para a economia”, disse.

Segundo o Ministério do Turismo, o governo federal investiu R$ 4 milhões na obra. As melhorias envolvem recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, sinalização horizontal, reforma e ampliação da seção de combate a incêndio e aquisição de equipamento de navegação aérea.

Logo após a entrega, o governador e o ministro seguiram para o Seminário Investe Turismo, onde assinaram o termo de intenção geral entre o Sebrae/MS, Governo do Estado, Semagro, Fundtur, Fiems, Famasul e Fecomércio.

