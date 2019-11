Cidade do Natal terá roda-gigante e carrossel gratuitos

O prefeito Marquinhos Trad anunciou durante entrevista ao programa O Povo na TV uma novidade que promete deixar a Cidade do Natal ainda mais atrativa em 2019, uma roda-gigante e um carrossel.

Os brinquedos serão iluminados com LED e o passeio será gratuito. “Você vai poder ver a roda-gigante lá da 14”, brincou o prefeito que mostrou uma foto do modelo que deve ser instalado nos Altos da Avenida Afonso Pena.

É a primeira vez que a Cidade do Natal terá os dois brinquedos, o que promete movimentar ainda mais o espaço durante as festividades de final de ano. Ainda não há uma data confirmada para a inauguração da cidade, mas, de acordo com o edital de chamamento público às Organizações da Sociedade Civil (OSC) que têm interesse em colaborar com o evento divulgado no último dia 21 de outubro, os trabalhos no local começarão no dia 13 de dezembro.

