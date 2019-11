Vídeo - Marquinhos canta “caneta azul”

Em uma de suas "agendas aleatórias", como sempre faz aos finais de semana participando de campeonatos de futebol nos bairros, o prefeito Marquinhos Trad entrou na onda da “caneta azul”.

O fato aconteceu neste domingo (3), antes de entrar em campo durante o campeonato no bairro Alves Pereira. Com uma placa escrito: “Hoje teve gol de Marquinhos Trad”, escrito à mão com caneta de cor azul, o chefe do executivo surpreendeu ao cantarolar o “hit” que ganhou as redes sociais nos últimos dias.

“Caneta azul, azul caneta, com o seu nome eu coloquei, Marquinhos Trad, hoje tem gol”, disparou. O vídeo foi postado nas redes sociais do prefeito, assista:

