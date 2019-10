"Caneta azul, azul caneta" é registrada oficialmente

Sarah Chaves, com informações do G1

A música, Caneta azul, azul caneta, do compositor amador, Manoel Gomes, viralizou após ser publicada no dia 18 de outubro no youtube, onde está prestes a bater 5 milhões de vizualizações. Na segunda (28), ele foi até um cartório registrar a música, em Balsas (MA). Manoel tem 49 anos de idade e diz que compõe desde os 15. “São mais 20 letras, em breve, estarão todas registradas essas músicas", garantiu.

Os versos sobre uma caneta perdida por ele viraram meme com ajuda da divulgação das redes sociais de famosos. Simaria (da dupla com Simone) e Tirulipa, entre outras celebridades, postaram vídeos cantando a música. E a tal caneta, ele garante, ainda não apareceu.

Em shows, Wesley Safadão, Pablo do Arrocha e Alok cantaram trechos de "Caneta Azul" em shows recentes.

"Eu ia para o colégio e perdi a caneta azul. Lá no colégio eu perdia uma, perdia outra, aí ninguém me deu a caneta que tava meu registro nela. Eu não achei e, no outro dia, fiz a música", disse Manoel à TV Mirante, afiliada da TV Globo.

Ele também participou do show de Thiago Brava, no sábado (26), em Porto Nacional (TO). "Como que pode uma música tão simples estourar desse jeito? Sucesso está nas coisas simples e a gente querendo dificultar. Manoel tem lágrima na voz", disse Brava.

"Fiz o show e fiquei muito feliz. Foi para 15 mil pessoas", comemorou Manoel.

