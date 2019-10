Reinaldo reafirma apoio a Marquinhos

Após fazer varias considerações, sobre a importância do apoio de Trad em sua campanha de 2018, Azambuja teria disparado, “se não fosse o Marquinhos, o governador hoje seria outro”. Reinaldo frisou também, que é de um tempo que “compromisso se sela no fio do bigode”. Na plateia estava o deputado Rinaldo Modesto, que quer ter a irmã, Rose Modesto, candidata pelo PSDB e Rudel Trindade, diretor do MS Gás, que trabalha pelo ex-secretário Marcelo Miglioli.

Aparentemente não se trata de uma bravata, pois Azambuja foi incisivo sobre o cumprimento do acordo e há outros sinais de que a disposição do governador é pra valer.

Pessoas que estiveram com Reinaldo na governadoria dizem, inclusive, que ele deve aparar as arestas dento do PSDB, doa a quem deseja outras candidaturas e um candidato próprio.

Se a máxima “manda quem pode, obedece quem tem juízo” ainda valer, o PSD de Marquinhos e o PSDB devem estar no mesmo palanque, em 2020.

