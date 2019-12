Roda-gigante da Cidade do Natal chega neste sábado

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A abertura dos portões da Cidade do Natal acontece nesta sexta-feira (13), mas sem tão esperada roda-gigante que só será instalada no sábado (14), segundo informado pela assessoria de imprensa da Prefeitura da capital.

A empresa responsável para instalação, Gugu Indústria e Comércio de Brinquedos, informou na manhã desta sexta-feira (13) que por conta de problemas com chuva e no transporte, não conseguirá fazer a montagem ainda hoje.

O responsável pela empresa, Anderson Amorim, informou que a equipe teve problemas que atrasaram a chegada do brinquedo para a abertura. O atraso já começou na desmontagem do aparelho, que estava em Belém do Pará.

Anderson garantiu que a equipe já está a 600 quilômetros da capital, e que após o evento desta sexta eles começaram a instalação, e amanhã a roda-gigante já estará funcionando.

Ainda de acordo com Anderson, a equipe também teve problemas no transporte do caminhão, por causa das medidas fora dos padrões comuns, que impede o trânsito durante o período noturno.

O tradicional evento começa às 17 horas e contará com os espetáculos “A Árvore Mágica”, “Masha e o Urso Especial de Natal” e Live Show – Especial de Natal.

