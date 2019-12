Saiba onde e como economizar nas compras natalinas

A Superintendência para Orientação Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou nesta quinta-feira (12), o resultado das pesquisas de preço feita pelo órgão no período de 2 a 10 de dezembro, com lista que informa o preço dos produtos para as festas de fim de ano, Natal e Reveillon.

O consumidor poderá economizar se pesquisar os preços de produtos natalinos para encontrar os estabelecimentos que ofereçam valores mais acessíveis.

O levantamento de preços para a pesquisa foi realizado em oito estabelecimentos: Assai atacadista, na avenida Consul Assaf Trad; Atacadão, da avenida Coronel Antonino; Carrefour, no shopping Campo Grande; Comper da avenida Mascarenhas de Moraes; Extra Hipermercados localizado na rua Maracaju; Fort Atacadista da São Borja; Pag Poko na avenida Pedro Chaves dos Santos e Supermercado Pires localizado na avenida Marquês de Pombal.

O item que teve maior variação de preço foi o bacalhau do Porto, com 173,25%, enquanto a menor variação, 0,58%, foi do azeite de oliva extra virgem Borges com 250 ml. A pesquisa levou em consideração 171 produtos, desse total, os preços de 101 são divulgados pelo fato dos outros 60 serem encontrados em menos de três supermercados.

A planilha produzida pelo setor de estatísticas do Procon Estadual, estabeleceu termos comparativos do anos de 2018 com 2019 entre os mesmos produtos e constatou que dos 71 itens, 27 apresentam decréscimo e 44 registram aumento.

O pernil suíno com osso foi o que teve maior acréscimo com 48,65% de aumento, enquanto a queda de preço mais considerável foi da lentilha Ponzan de 500g, com queda de 39,62%.

As planilhas da pesquisa você confere nos links abaixo:

CEIA DE NATAL DIVULGAÇÃO

COMPARATIVO ANUAL CEIA DE NATAL

