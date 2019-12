Procon-MS autua shopping Bosque dos Ipês

Jônathas Padilha e Marya Eduarda Lobo, com informações do Procon

Clientes do Shopping Bosque dos Ipês se sentiram prejudicados com falta de informação para atendimento de pagamento e contataram a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon/MS, que constatou a falha na administração.

De acordo com a reclamação, no shopping existem várias saídas “oficiais”, mas em apenas uma delas há a possibilidade de se pagar pelo tempo utilizado para estacionamento em dinheiro, sem qualquer aviso ou orientação.

O que obriga os consumidores a circularem pelo Bosque para ter a saída liberada, causando transtornos para aqueles que possuíam compromisso com hora marcada.

Ainda nas denúncias formalizadas, os consumidores demonstraram que a diminuição da forma de pagamento na modalidade “dinheiro”, se tornou ainda mais problemática. Pois não há aviso sobre qual máquina deveria ser utilizada pelos clientes.

A equipe do Procon Estadual expediu Auto de Infração determinando a administração do local a tomar providências de forma a sanar o problema.

Shopping esclarece acontecimento

De acordo com a administração do shopping Bosque dos Ipês, o objetivo permanente é de manter o compromisso de qualidade já existente com relação aos consumidores e de cumprimento das regras de relação de consumo.

O centro comercial esclarece que instalou recentemente máquinas de autoatendimento para o pagamento do estacionamento em todas as 4 saídas, com pagamento de cartão de débito e crédito, além dos 2 guichês nas saídas principais, que recebem todas as formas de pagamento.

O shopping Bosque dos Ipês afirma que o Procon-MS é sempre bem-vindo e a administração estará sempre à disposição para conversar com os representantes do órgão, com objetivo de buscar a excelência na relação com os consumidores.

Deixe seu Comentário

Leia Também