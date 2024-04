Servente de pedreiro desaparece depois de briga com colegas na Capital

Novo em Campo Grande, o servente Ronald Reis Monteiro, 24 anos, está desaparecido desde a noite do último sábado (27), após brigar com amigos com quem estava dividindo residência.



De acordo com informações da amiga Tailane, ela, o esposo e Ronald vieram da Bahia para Campo Grande a trabalho. O jovem que está há três meses na Capital estava morando com o casal no Jardim Monumento, até que na segunda-feira (22/04), saiu da residência para morar com outras pessoas.



Segundo Tailane, esses novos amigos de Ronald e a casa onde ele foi morar são desconhecidos para o casal.



Até que no sábado (27), houve um desentendimento e a Polícia foi acionada e teria levado o rapaz. No entanto, os amigos percorreram as delegacias e não encontram Ronald. Já o celular do rapaz foi encontrado por um morador do Tiradentes em uma praça.



O JD1 Notícias entrou em contato com a Polícia Civil e foi informado que não há registros com o nome de Ronald pela instituição. Qualquer informação sobre o paradeiro de Ronald pode ser informado para Tailane no número (67) 993204268 ou ligar para o 190. A família oferece recompensa.

