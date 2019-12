Procon autua Lojas Americanas por causar prejuízo à clientes

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), em diligência nesta quarta-feira (4), atendeu as denúncias de consumidores, referente a unidade das Lojas Americanas da rua 14 de Julho.

O Procon registrou irregularidades que poderiam resultar em prejuízos às pessoas que adquirissem vários produtos devido as divergências entre preços expostos nas gôndolas e os praticados nos caixas.

O brinquedo infantil fazendinha, por exemplo, o valor era de R$ 49,99 e ao tentar pagar foi cobrado R$ 79,99. Uma diferença de R$ 30,00 entre o que constava no produto e o cobrado no caixa.

Ainda, em se tratando de artigo infantil o brinquedo denominado centopeia oferecido por R$ 49,99 custava R$ 59,99 no caixa.

O protetor solar oferecido por R$ 42,99 era cobrado a R$ 49,99, kit shampoo e condicionador cujo preço na gôndola estava a R$ 16,99 custava R$ 17,99 no caixa, enquanto pelo supercondicionador de R$ 9,99 era cobrado R$ 15,99.

Vários itens foram expostos sem preços como é o caso de kit gel dental, pilhas alcalinas, mouse USB, cabo espiral para carregador automotivo, aparelho para aferição de pressão, coloração para cabelos e biscoitos.

A fiscalização detectou, ainda, falha na liberação de informações que também foi alvo de denúncias de consumidores. A aplicação de descontos sobre produtos não aparece de maneira clara. Possíveis deduções só constam no fim do comprovante de pagamento abrangendo a totalidade dos produtos tornando impossível ao adquirente saber se, realmente, o desconto ocorreu no produto anunciado.

Deixe seu Comentário

Leia Também