Bradesco lidera ranking de mau atendimento, segundo Procon

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou nesta terça-feira (3), o ranking feitos pelo setor de pesquisas do órgão, que avaliou os serviços considerados razoáveis das empresas do sistema financeiro, onde foram verificados 28 CNPJ diferentes.

Segundo o órgão, em termos comparativos entre os anos de 2017 a 2019, o Banco Bradesco lidera o ranking de denúncias por mau atendimento, seguido de perto pela Bradescard nos dois primeiros anos da verificação.

De acordo com os registros levantados, em se tratando de relação de consumo, organizações financeiras só são superadas em prestação de serviço de má qualidade, pelas concessionárias de serviços públicos.

Integrando o mesmo grupo, o Banco Bradesco Financiamentos, consta entre os piores prestadores de serviços nos dois períodos. Nos dois levantamentos a Caixa Econômica Federal ocupa o terceiro lugar no volume de atendimento de cidadãos pelo órgão estadual de defesa do consumidor. Vários outros bancos, entre os quais o Banco do Brasil, Santander, Panamericano, Itaú Unibanco, Safra e Banrisul também são alvo de reclamações.

O levantamento também analisou Financeiras administradoras de cartões também se encontram posicionadas com grande número de irregularidades. Como a Pernambucanas, Midway S.A, Calcard, Crefisa, BV Financeira, Luizacred, Cetelem, Losango e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., entre outras.

Administradoras de consórcios não ficaram de fora. O mau atendimento foi denunciado em relação a Multimarcas, consórcios nacionais Volkswagen e Honda.

Veja abaixo número de denúncias de cada empresa:

- Bradesco - 1571

- BMG - 650

- Itaú - 588

- Caixa econômica - 511

- Santander - 419

- Banco do Brasil - 329

- Panamericano - 234

- Sabemi - 204

- Cetelem - 200

- Crefisa - 198

