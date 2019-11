Procon realiza cerca de 800 atendimentos na Black Friday na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Procon-MS realizou quase 800 procedimentos, sendo que duas delas terminaram em multa por infrações cometidas durante a Black Friday. O resultado foi considerado satisfatório pela baixa necessidade de intervenção e elaboração de autos.

Segundo o Procon, foram 530 orientações, 263 atendimentos, cinco fiscalizações e duas autuações.

As equipes do Procon fiscalizaram Extra Hipermercado na Rua Maracaju, Lojas Americanas da Rua Marechal Rondon, loja da Claro na 14 de Julho, banco Santander na rua Barão do Rio Branco e uma loja de roupas de pequeno porte na rua 14 de Julho.

Desse total, houve necessidade de expedição de autos de infração apenas em relação ao Extra e às Lojas Americanas que apresentaram irregularidades de maior relevância.

