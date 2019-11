Consumidores terão ajuda do Procon na Black Friday desta sexta

Saiba Mais Geral Outra vez, Alemão é autuado pelo Procon

Com o objetivo de evitar fraudes no Black Friday desta sexta-feira (29), as equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), se encontram à disposição dos consumidores nas ruas centrais de Campo Grande e shoppings espalhados da cidade.

O órgão disponibilizou uma van, que está estacionada na rua Barão do Rio Branco entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho, onde os servidores do Procon estão à disposição de consumidores que se sentirem prejudicados ao verificar que o que está exposto à venda não é o que foi anunciado pelo comércio.

Pelas ruas centrais também é possível adquirir ajuda dos servidores uniformizados. O Procon Estadual está capacitado para dar orientação de modo a prevenir quaisquer possibilidades de prejuízos ao consumidor que espera a oportunidade de se beneficiar do Black Friday, por preços que estejam ao seu alcance.

Saiba Mais Geral Outra vez, Alemão é autuado pelo Procon

Deixe seu Comentário

Leia Também