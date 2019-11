Outra vez, Alemão é autuado pelo Procon

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Relação de Consumo (Decon) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) realizaram uma fiscalização na conveniência Alemão, localizado na avenida Calógeras, onde encontraram diversas irregularidades nos produtos vendidos.

A fiscalização teve origem após denúncias realizadas no “Disque Procon – 151” e no “Fale Conosco” no site do Procon.

Os fiscais encontraram mercadorias impróprias para o consumo, por não apresentarem os selos de inspeção. Além de encontrarem produtos armazenados incorretamente, amassados, violados, sem prazo de validade ou já vencidos.

Esses selos que os agentes fiscalizaram eles também são importantes para o consumidor verificar se o produto está dentro da validade ou se tem uma origem confiável.

Durante a fiscalização os fiscais encontraram 243 kg de queijo artesanal entre peças e fatiados, 25 kg de queijo Minas, 20,5 kg de queijo fresco e 9 kg de requeijão que não apresentaram selo com especificação de inspeção.

Havia, também, produtos como saquinhos de leite pasteurizado integral, homogeneizado e semidesnatado que estavam armazenados fora de temperatura recomendada.

Além do incorreto armazenamento dos produtos, alguns dele estavam violados, como pacotes de frango, calabresa e pé de alface com aparência deteriorada.

Com prazo de validade expirado ou sem especificação do prazo, foi encontrado pão árabe, pão integral, bolo de chocolate, peça de queijo prato, pacote de peito de frango, bacon, entre outros.

Como a maioria dos produtos encontrados são de origem animal, eles foram recolhidos pela Iagro para o descarte adequado desses produtos impróprios.

