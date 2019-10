Procon autua Carrefour por irregularidades encontradas

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Após o Ministério Público Estadual solicitar a fiscalização sobre o atendimento de filar preferenciais do Carrefour, equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), foi até o estabelecimento e além do fato que gerou a reclamação, outras irregularidades foram encontradas.

O Ministério Publico questionava se a quantidade de caixas específicos mantidos para atendimento prioritário se demonstrava suficiente para evitar filas entretanto, durante a diligência ficou constatado dos 23 caixas existentes, apenas dois são específicos para preferenciais e, destes, só um estava funcionando e, com isso, gerando filas. Ainda, como irregularidade, as placas de identificação de atendimento prioritário estão em desacordo com o que prevê a legislação estadual.

No atendimento em caixas há também o agravante de que, mesmo em época de várias promoções a quantidade de locais para recebimento se demonstrou insuficiente uma vez que, dos 23 somente cinco estavam em funcionamento. Levando em consideração as irregularidades registradas foi expedido auto de infração e dado prazo para justificativa e correção do problema.

