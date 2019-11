Procon-MS fará atendimento especial na Black Friday

O Procon-MS estará nas ruas, nesta sexta-feira (29), dia "D" da campanha Black Friday, data de grandes descontos, oferecidos por inúmeras lojas no Brasil e no mundo.

Para garantir que o consumidor não seja enganado, o órgão estadual terá equipes nas ruas centrais e nos shoppings da capital para atender o cidadão que tiver dúvidas ou problemas a serem encaminhados, em tempo real.

Além do atendimento na sede do órgão, localizada na Rua 13 de Junho, uma unidade móvel estará na rua Barão do Rio Branco entre Calógeras e 14 de Julho, desde as sete horas da manhã e servidores ficarão circulando pelas ruas centrais à disposição daqueles que tiverem dúvidas ou se sentirem prejudicados.

No sentido de proteger o cidadão, o Procon-MS orienta as pessoas a tomarem todas as precauções e verificar se, realmente, se trata de promoções confiáveis ou se há possibilidade de cair em alguma armadilha, no que muitos já se referem como "black fraude" e estão atentos para não adquirirem objetos "pela metade do dobro" do preço, quando fornecedores reajustam os valores para "maquiar" descontos.

Nesse sentido o órgão orienta as pessoas que necessitam adquirir algum produto e que estão aguardando a promoção, que ainda há tempo para passar pelas lojas que comercializam o item pretendido e o fotografar ou, de alguma maneira, registrar o preço atual para depois avaliar se, realmente, está conseguindo algum benefício, e se a loja está realizando o que promete.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, afirmou que é sempre bom o consumidor ficar atento para possíveis ações indevidas . "A grande maioria dos estabelecimentos comerciais age com honestidade", finalizou.

Outro fator que deve chamar a atenção dos consumidores trata-se das compras virtuais. A orientação é que os pretensos compradores fiquem atentos para não caírem em armadilhas. Para isso nunca deixem de se certificar que o site é confiável.

Uma das primeiras providências é verificar a existência de um ícone de cadeado em algum lugar da página inicial. Além disso, para ficar mais seguro o consumidor pode acessar o site do Procon estadual onde consta uma lista de sites não confiáveis. "Toda a atenção é indispensável para aquisições, seja de qual produto for, de maneira virtual" reafirma Salomão.

