Procon incluirá repúdio à notificaçção contra Energisa

O vereador de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, esteve na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), para entregar ao superintendente Marcelo Salomão, uma cópia da Moção de repúdio à Energisa, com subscrição de todos dos demais componentes do Legislativo Municipal.

A iniciativa da Moção, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, é de acordo com o texto reclamar do serviço prestado pela empresa. “A má qualidade dos serviços ofertados, com constantes cortes no fornecimento de energia e o aumento de tarifas e cobranças abusivas praticadas pela empresa no município”, segundo os autos, de autoria principal do vereador José Natan.

O vereador demonstra que a concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica é detentora do maior número de reclamações no Procon Municipal, o que procura comprovar anexando amplo relatório de atendimentos do órgão de defesa do consumidor local.

De acordo com o vereador a ação que ocorre, também, em outros municípios da região, e tem como finalidade demonstrar o descontentamento da população local, de modo geral, em função dos “transtornos causados” levando em consideração que se trata da empresa que, praticamente, detém o monopólio de serviço essencial e, em razão disso, o consumidor deixa de ter alternativa para minorar as preocupações a que está exposto.

O documento recebido pelo Procon Estadual será anexado ao processo ao procedimento de notificação do órgão que questiona a Energisa a respeito de problemas idênticos apresentados pela Câmara Municipal de Aparecida do Taboado.

