Motta e São Luiz são autuadas pelo Procon por negar benefício a idosos

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) voltou a autuar as empresas Viação Motta, Viação São Luiz e Nobre Turismo por negar o beneficio de gratuidade nas passagens de idosos no transporte rodoviário interestadual.

A fiscalização aconteceu após denúncias de consumidores de que as empresas não liberam as poltronas para idosos com rendimentos de até dois salários mínimos. A justificativa das empresas seria de que o benefício só é previsto para viagens em ônibus convencionais.

Na fiscalização do Procon-MS na Viação Motta, a informação foi de que, apesar de fazer ligação diária com a cidade paranaense de Londrina, oito vezes por semana, a gratuidade só é liberada aos sábados, com a ressalva de que há disponibilidade de vaga apenas para o dia 11 de janeiro de 2020.

A empresa também dispõe de linhas em dois horários diários para Araçatuba, no interior de São Paulo, também com liberação de vaga somente aos sábados e só tem passagem para o dia 14 de dezembro.O mesmo acontece com Viação São Luiz que também libera a gratuidade somente aos sábados.

Já a Nobre Turismo o benefício é concedido, como nas anteriores, mas não há disponibilidade em menos de 30 dias. A reclamação também é de que mesmo os idosos comparecendo ao terminal rodoviário precisam de muita sorte para serem atendidos.

