Funsat abre curso de qualificação de "Noções de cuidado aos idosos"

O curso “Noções de cuidados com pessoa idosa” foi aberto nesta terça-feira (4), pela Escola de Qualificação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e será ministrado do dia 12 de novembro até 11 de dezembro. A carga horária do curso será de 42h, é necessário ter ensino fundamental completo, ter idade mínima de 18 anos. O horário será no período matutino das 7h30 às 10h30.

O objetivo do curso é capacitar os profissionais para compreender o desempenhar das atividades relativas ao cuidado de idosos, conscientes da responsabilidade de oferecer cuidados físicos assim como contribuir para a melhor qualidade socioemocional de vida para os idosos.

Para fazer a inscrição é necessário levar cópias dos documentos pessoais RG, CPF, comprovante de residência e cópia carteira de trabalho. A Funsat está localizada na rua 14 de Julho 992, Vila Glória. O horário de atendimento é das 7h as 17h, não fechando no horário de almoço

Deixe seu Comentário

Leia Também