Funsat oferece cursos de qualificação gratuitos

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A Escola de Qualificação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com cursos abertos em vários segmentos. As inscrições podem acontecer nesta sexta-feira (27) e segunda-feira (30) para os cursos de finanças para pequenos negócios, auxiliar de escritório e higiene na manipulação de alimentos.

Para o curso de finanças para pequenos negócios são 30 vagas oferecidas, o curso tem carga horária de 10 horas, será realizado no período vespertino das 13h30 as 17h. É necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos. O curso terá um conteúdo formativo em gestão de bens domésticos e comerciais, termos técnicos e matemática financeira.

O curso de auxiliar de escritório são 30 vagas oferecidas, com carga horária de 15h, o curso será matutino das 7h30 as 10h30. É necessário idade mínima de 16 anos e possuir ensino fundamental completo. O conteúdo formativo abordará assuntos sobre organização, administração, relacionamento interpessoal e tipos de documentos como; elaboração de ofícios, declarações, requerimentos, relatórios e ata.

Para o curso de higiene na manipulação de alimentos, o curso segue os padrões da ANVISA e da Lei Municipal nº: 364301 de setembro de 1999- Campo Grande – MS. Deve ter no mínimo 16 anos, o curso terá carga horária de 10h, e será ministrado no período matutino das 7h às 11h.

Para os interessados nos cursos é necessário apresentar as seguintes documentações; original e cópia dos documentos pessoais (RG, CPF), Carteira de Trabalho (PIS/PASEP/NIS ou NIT), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992, Vila Glória, para mais informações ligar no telefone (67) 4042-0585.

