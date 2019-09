Funsat abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A prefeitura está com cursos abertos, em vários segmentos, como de noções de mecânica, introdução ao excel, finanças para pequenos negócios, auxiliar de escritório e redação básica para o mercado de trabalho. As inscrições irão acontecer na sexta-feira (20), em parceria com a Escola de Qualificação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat).

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a Escola de Qualificação tem o objetivo de capacitar os trabalhadores para inserção no mercado de trabalho. “Só nesses últimos meses qualificamos mais de 500 profissionais, trabalhadores estes que já estão no mercado garantindo sua renda. O objetivo é continuar oferecendo cursos profissionalizantes”, detalhou.

Cursos

Para o curso de noções de mecânica para condutores de veículos, o curso será vespertino das 13h30 às 17h, com carga horária de 10 horas. São 30 vagas e será ministrado no período de três dias. Os requisitos é ter idade mínima de 18 anos, a escolaridade é ser alfabetizado.

Para mais informações dos outros cursos ofertados clique neste link .

Serviço

Todos os cursos serão realizados na sede da Funsat e as inscrições serão feitas somente nesta sexta-feira. A Funsat fica na Rua 14 de julho 992 -Vila Glória.

Horário de atendimento é das 7h às 17h – não fecha para almoço.

