UFMS oferecerá 5.220 vagas para os 116 cursos do câmpus

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), vai oferecer 5.220 vagas nos três processos de ingresso em 2020 para os 116 cursos de graduação na Cidade Universitária, em Campo Grande, e nos nove câmpus em todo o estado de Mato Grosso de Sul.

No total estão previstas 2.054 para o Sistema de Seleção Unificada (SISU); 2.139 para o Vestibular, e 1.027 para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE). A inscrição para o Vestibular e Passe estão abertas até o dia 17 de novembro. A taxa é de R$ 120,00.

Uma das novidades este ano é que a redação para o Vestibular 2020 será própria, ou seja, não será utilizada a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A outra novidade é que as provas serão realizadas no dia 1º de dezembro em todos os municípios onde a UFMS tem câmpus e em Dourados. As provas para Direito, Medicina e Música serão aplicadas somente em Campo Grande.

Este também será realizada a terceira etapa do PASSE, concluindo o processo de seleção que teve início em 2017. “Estamos muito satisfeitos com a conclusão do primeiro ciclo desse processo seletivo. A Universidade inovou nas formas de ingresso para ampliar o acesso dos candidatos de Mato Grosso do Sul e tivemos muito êxito nessa iniciativa”, declarou o reitor Marcelo Turine.

