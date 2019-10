Vovó Ziza vence 18° Edição dos Jogos dos Idosos

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Centro de Convivência dos Idosos Vovó Ziza venceu a 18ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos realizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp). A equipe ganhou em 6 modalidades das 13 realizadas no Clube Estoril.

Comemorando a classificação a coordenadora do CCI Vovó Ziza, Lúcia Alencar ressalta o objetivo do Centro. “Estamos movimentando os idosos, garantindo qualidade de vida a eles e isso se reflete nas competições. O objetivo é se divertir enquanto joga porque a parte técnica já foi orientado durante as semanas anteriores”, afirmou.

Entregando a premiação para os idosos, o prefeito Marquinhos Trad destacou a vivacidade dos participantes. “O que vocês fizeram nestes jogos é o testemunho mais positivo para a cidade que quando a alma não envelhece o corpo continua são e quando nós fizemos o planejamento dos jogos nos jamais imaginávamos que seriam tantos atletas, e que a energia de vocês não terminou com atletismo, natação, vôlei, bocha, ainda há espaço para a dança e isso é o que nos alegra”.

Com mais de 400 participantes, os jogos dos idosos fazem parte do calendário esportivo da Prefeitura que realiza neste segundo semestre de 2019 mais cinco competições como Jogos Escolares, Jogos Paralímpicos, Super Copa, Jogos dos Servidores e Jogos Universitários.

