"Vovó Ziza" recebe R$ 80 mil para melhorar atendimento

O vereador Valdir Gomes, garantiu grandes investimentos no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Vovó Ziza. Com um projeto de emenda de R$ 80 mil, com os recursos, a direção do centro, comprou novos equipamentos que estarão disponíveis à população da melhor idade.

Os equipamentos chegaram nesta sexta-feira (17), ao CCI e o vereador participou da entrega. Foram adquiridos microondas, computadores, refletores, lavadora de roupas, conjunto de mesas de cadeiras, ar condicionado, armários, chuveiro, escada, espelho, geladeira, exaustor, entre outros equipamentos.

Para Valdir o investimento possibilita o interesse e envolvimento dos idosos em tecnologia. “Hoje temos idosos na ativa e eles têm interesse em estar envolvidos na informática. O CCI tem mais de 1.500 idosos, e muitos ainda fazem alguns trabalhos. Agora, eles recebem computadores novos para tomarem aulas durante a semana e prolongar sua vida dentro da informática”, explicou o vereador.

“A Câmara tem toda essa visão. Tem parlamentares que têm uma visão ampla da cidade e a Casa precisa ter esse olhar”,finalizou.

