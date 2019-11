Mensalidade escolar varia de R$ 280 a R$ 2,5 mil na capital, diz Procon-MS

Um novo ano se aproxima e é preciso ficar atento às variações nos preços da matrícula escolar. Para orientar os pais, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) fez uma pesquisa de mercado para conscientizar a população.

A pesquisa do Procon-MS foi realizada em 57 estabelecimentos de ensino de Campo Grande. Foram abordados valores sobre 45 níveis escolares, desde o Ensino Fundamental I até o Ensino Médio.

Os preços dizem respeito aos valores de 29 de outubro a 14 de novembro de 2019.

Para as crianças pequenas ou que começarão a vida escolar, de primeira a quinta série, para o Ensino Fundamental I as opções de mensalidades vão de R$280,00 no Colégio Vida e Luz a R$1.345 no Colégio Paulo Freire nos períodos matutino ou vespertino.

Os valores da mensalidade do Ensino Fundamental II começam por R$R$ 1.182,02 no Colégio Liceu, em período integal, e vão até R$ 2.290,37 no Colégio Harmonia, no mesmo período.

Já para cursar o terceiro ano do nível médio, os preços variam de R$1.368,18 no Colégio Nova Geração até R$ 2.528,68 no Colégio Harmonia o período integral, quando o aluno passará o dia todo na escola desenvolvendo atividades.

Já para os pais de adolescentes que cursam o Ensino Médio irão desembolsar de R$1.010,00 na Funlec Raul Sans de Matos à R$2.385,16 no Colégio Harmonia, para garantir estudo integral aos jovens.

Confira a lista completa com todos os valores e escolas abordadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também