Pague Menos faz promoção enganosa e é pega pelo Procon-MS

O nome da farmácia é Pague Menos, mas na hora do consumidor pagar é "Pague Mais", segundo fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) devido várias divergência de preços e promoções enganosas ofertadas no estabelecimento.

Durante fiscalização, a farmácia autuada rua da Divisão, no Jardim Parati, oferecia ao cliente um kit de produtos para proteção solar e limpeza de pele.

A mensagem promocional dizia "Compre 1 Neostrata Minesol Oil Control Serum por R$ 83,98 e ganhe 1 Neostrata Oil Control Intensive Cleanser". Mas, na gôndola o protetor solar tinha valor individual de R$ 79,99, e não existia gratuidade na unidade de gel de limpeza, que saia por mais R$ 3,99.

Já, o kit promocional "Cuidado com a pele oleosa" oferecido por R$ 79,99, prometia "compre 01 Protetor Solar Episol FPS60 com cor e ganhe 01 sabonete líquido Epidac OC", mas de acordo com o preço da gôndola a unidade do protetor solar deveria custar apenas R$ 68,49.

Foram identificadas também divergência no preço individual do protetor solar registrado no caixa por R$ 78,73, em lugar dos R$ 68,49.

Na linha de barbear um kit de aparelhos de barbear descartáveis, apresentava na embalagem a oferta "04 aparelhos de barbear + grátis 01 aparelho Vênus", custou no caixa R$ 34,99, enquanto uma embalagem de 04 aparelhos descartáveis do mesmo tipo custava apenas R$ 25,99.

A colocação de produto em promoção devido ao vencimento na mesma prateleira de itens com valor tradicional também induzia o consumidor em erro, por informações confusas e sem clareza.

Uma solução bucal, que fora da promoção deveria custar R$ 24,49, foi registrada no caixa como R$ 29,49. O produto estava para vencer, mas não tinha a etiqueta diferenciada do preço promocional de R$ 17,14.

A equipe também encontrou creme dental de 70g, ofertado por R$ 8,29, porém registrado no caixa a R$ 11,99. Gluconato de zinco com 90 comprimidos, ofertado a R$ 23,99, custou no caixa R$ 48,65. Pomada de bepantrix, com 30g, ofertada a R$ 12,65 foi precificada no caixa por R$ 18,06. Sachês de sal de frutas sabor limão, com valor de R$ 3,05, foram registrados a R$ 3,08.

A equipe do Procon-MS também verificou a venda de produtos para alimentação infantil com prazo de validade expirado, que foram descartados no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também