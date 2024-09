Detran-MS realiza ações educativas e debate na Semana Nacional do Trânsito

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) realizará ações educativas e promoverá debates relacionados a acidentes e seus impactos, durante Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 24 de setembro.

O órgão irá desenvolver uma ação educativa voltada para motoentregadores, que são o principal público afetado por esses sinistros.

A abertura da Semana Nacional de Trânsito será com um simpósio com o tema “Segurança Viária e seus Impactos no Setor da Saúde”. O evento será realizado no auditório da Sede do Detran-MS, em Campo Grande, e transmitido pelo canal do órgão no Youtube.

O debate se expande com profissionais e estudantes da área de comunicação e de saúde, em dois encontros realizados em universidades. O primeiro vai debater a importância dos meios de comunicação em ações de redução de sinistros de trânsito. O segundo debate será a crise da saúde pública impactada pelos sinistros de trânsito.

Com o tema "Paz no trânsito começa por você", a mensagem educativa proposta pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para este ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O foco é mobilizar toda a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro, porém o Detran-MS, escolheu como público-alvo os motociclistas, que são a maioria das vítimas de sinistros de trânsito no Estado.

Nos dias 21, 27 e 28 de setembro, uma ação educativa para moto entregadores será realizada nos shoppings e no centro da cidade, com objetivo de sensibilizar os motociclistas para um comportamento seguro no trânsito.

Além das ações pontuais, o Detran-MS continua com ações permanentes que terão programação especial durante a Semana Nacional do Trânsito. O atendimento às pessoas da 3ª idade, com o Programa Educação, Mobilidade, Acessibilidade para Idosos terá cursos de primeiros socorros em Campo Grande e cidades próximas à Capital.

Com crianças, o Detran-MS terá uma programação especial na Cidade Escola de Trânsito, com apresentação cultural e gincana com alunos de escolas cadastradas para visitar do Detranzinho. Ainda voltada para estudantes, uma equipe de técnicos de Educação está percorrendo escolas de Campo Grande, para uma ação educativa em parceria com o Icas (Instituto de Conservação de Animais Silvestres).

