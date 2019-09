Dez sorteados perdem casas da Emha; veja os nomes

A Agência Municipal de Habitação – Emha – divulgou a lista de pessoas que perderam o benefício conquistado no último Feirão Habita Campo Grande. Ao todo, dez sorteados com unidades habitacionais no Jardim Inápolis foram desclassificados.

Para evitar que as famílias perdessem o benefício, a Emha divulgou, no último dia 10 de setembro, os nomes daqueles que corriam risco e deu prazo de até 5 dias úteis para se apresentarem à sede do órgão.

Dos dez desclassificados, seis não compareceram até o fim do prazo e quatro foram desligados por não atenderem os critérios do programa Minha Casa, Minha Vida. Veja lista:

Não compareceram





Não atenderam os critérios:

Com a desclassificação, foram convocados à comparecerem à sede da Emha, os suplentes, que também tiveram o nome sorteados durante o Feirão. Estes têm até o dia 30 de setembro para apresentarem documentação, na sede do órgão. Veja os nomes:





