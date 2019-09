Emha: Substitutos de desclassificados devem apresentar documentação até segunda

Com a desclassificação de dez beneficiados com unidades habitacionais da Agência Municipal de Habitação – Emha, a mesma quantidade de suplentes é convocada a apresentar documentação até esta segunda-feira (30), na sede do órgão.

As pessoas que perderam o benefício foram desclassificadas por não atenderem à convocação anterior, ou não atenderem os critérios do programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, eles serão substituídos pelas pessoas citadas na lista abaixo.





Os citados devem comparecer até amanhã à Emha, com a documentação para a montagem do dossiê. A agencia fica localizada na Travessa Iria Loureiro Viana, 415 – Vila Oriente. O telefone para contato é o (67) 33743900.

