Energisa anuncia seleção para técnicos e estágio em Engenharia

A Energisa Mato Grosso do Sul abriu novas oportunidades para quem deseja atuar no setor elétrico, contemplando estudantes, técnicos e vagas afirmativas. As seleções integram a política do Grupo Energisa de formação e atração de profissionais.

Uma das posições é para Técnico(a) de Operação de Sistema I. O cargo exige curso técnico em Eletrotécnica, ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática e disponibilidade para trabalho em escala. As inscrições seguem até 13 de fevereiro pelo site https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/10814029



Há também vaga para Técnico(a) em Eletrotécnica exclusiva para pessoas com deficiência (PCD), com inscrições abertas até 28 de fevereiro em https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/10630457



Outra oportunidade é direcionada a mulheres com formação técnica em Eletrotécnica, iniciativa voltada à ampliação da presença feminina no setor. O prazo para candidatura termina em 28 de fevereiro, no link https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/10053025



Para universitários, a empresa oferece estágio em Engenharia Elétrica. Podem participar estudantes interessados em adquirir experiência prática na área. As inscrições vão até 28 de fevereiro pelo endereço https://estagioenergisa.gupy.io/jobs/10483023



O Grupo Energisa também mantém Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência, destinado a maiores de 18 anos que queiram concorrer a futuras vagas. O cadastro é permanente e pode ser feito em https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/8825713



