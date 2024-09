Esteticista capota carro após ser atingida por Corsa em cruzamento na Capital

Esteticista, de 25 anos, capotou o veículo Ford Ka que conduzia, na manhã deste domingo (8), após ser atingida por um carro Corsa Classic, conduzindo por um autônomo, de 36 anos, no cruzamento das avenidas Por do Sol e José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Informações apontam que a jovem seguia pela Por do Sol e o semáforo estava verde para ela realizar a travessia do cruzamento, quando em determinado momento, o autônomo passou no cruzamento, achando que estaria amarelo para ele.

Naquele momento, houve a colisão frontal do Classic com a traseira direita do Ford Ka, ocasionando no capotamento do veículo. Os dois veículos ficaram avariados por conta do acidente.

A jovem retornava da academia e estava indo para a casa ficar com a família, enquanto o homem seguia para uma chácara na região do Núcleo Industrial. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ninguém precisou ser atendido.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e deliberou a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também