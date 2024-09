Fabricante de motos indiana, Bajaj terá concessionária em Campo Grande

Uma nova concessionária Bajaj será inaugurada em Campo Grande no próximo sábado (28), trazendo ao Mato Grosso do Sul a credibilidade de uma companhia com mais de 78 anos de história e conhecida por ser terceira maior fabricante de motocicletas do mundo, com faturamento declarado em US$ 4,13 bilhões por ano.

A inauguração acontece após a abertura da primeira fábrica da marca no país feita recentemente em Manaus (AM), que tem capacidade para produzir até 20 mil motos por ano. Com a nova loja, a Bajaj amplia sua presença no Brasil, onde já conta com 23 unidades.

Os números do mercado de motocicletas no Mato Grosso do Sul com índice de emplacamentos de veículos maior do que a média nacional, conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) confirmam o potencial de crescimento na região.

No segmento de motocicletas, o Estado registrou um aumento de 24,53% de novos emplacamentos de motocicletas em 2023, em comparação com o ano anterior, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS).

Para Márcio Machado, diretor da CMG Bajaj e Smaff, grupo responsável por trazer a nova loja para MS, a chegada é significativa para a marca, que vem investindo na oferta de motocicletas de alta tecnologia e qualidade, com modelos projetados para atender às demandas do público brasileiro.

“Estamos trazendo uma marca global, com uma história rica e produtos de alta qualidade que se destacam pela tecnologia, segurança e design. Essa nova concessionária é um reflexo do nosso compromisso com o cliente sul-mato-grossense, que agora terá acesso a modelos inovadores e um atendimento especializado, preparado para oferecer uma experiência completa em duas rodas.”, diz Márcio.

Produtos

A linha de produtos da Bajaj inclui modelos de motos como a Dominar 160, 200, 250 e 400. As motocicletas são equipadas com sistema ABS em ambas as rodas, suspensão dianteira invertida e suspensão traseira moto-choque, oferecendo mais estabilidade e conforto ao piloto. A garantia de três anos, um diferencial no mercado, reforça o compromisso da Bajaj com a durabilidade e a confiança em seus produtos.

Entre os destaques, o modelo Dominar 400 é equipado com acessórios exclusivos como protetores de mão, suporte de GPS, bauletes laterais, dupla tela de LED e entrada USB, ideal para viagens longas e aventuras em duas rodas.



Serviço:

Inauguração da Concessionária Bajaj

Data: 28 de setembro.

Onde: Avenida Eduardo Elias Zahran, 794, Jardim Paulista, Campo Grande (MS)

Para outras informações, acesse o site oficial da Bajaj ( bajaj.com.br )



