'Natal nos Bairros' reúne famílias no Jardim Noroeste

A prefeitura de Campo Grande promoveu, nesta sexta-feira (20), mais uma edição do evento “Natal nos Bairros”, que desta vez trouxe a magia natalina para a Região Prosa, no CRAS Jardim Noroeste.

Coordenado pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o evento contou com diversas atrações voltadas às crianças, como brincadeiras, distribuição de lanches e atividades recreativas.

O evento é realizado com o apoio de diversas empresas e instituições, que ajudaram a tornar o evento realizado, proporcionando não só diversão, mas também um momento de acolhimento e esperança para as famílias da região.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do evento. “A alegria estampada no rosto das crianças e o sentimento de união que vimos em cada edição do Natal nos Bairros são o verdadeiro espírito do Natal. Esse é o nosso compromisso: levar esperança e momentos especiais para cada canto da nossa cidade, garantindo que todas as famílias sintam-se acolhidas e parte dessa celebração”, disse a prefeita.

