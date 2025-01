Prefeitura aguarda repasse federal para pagamento da Santa Casa

Diante da paralisação parcial nesta sexta-feira (10), feita por funcionários da Santa Casa que reivindicam o pagamento da folha salarial que devia estar na conta no 5º dia útil de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande informou, em resposta ao JD1 Notícias, que aguarda a verba federal.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), enfermeiro Lázaro Santana, a paralisação é parcial e deve ser avaliada em assembleia a possibilidade de greve. “Estamos com mais de 1,5 mil profissionais enfermeiros paralisados. É uma situação grave, pois os trabalhadores dependem do salário. Ficaremos paralisados até que haja um posicionamento da Santa Casa”, declarou Santana.

A paralisação de 70% dos 4.270 mil trabalhadores de todas as áreas, deve durar até a entidade ou prefeitura, informar a previsão de pagamento. Uma reunião entre o presidente do SIEMS e do Sintesaúde, Osmar Gussi, com a Secretária Municipal de Saúde será realizada às 10h desta sexta (10).

Ao JD1 Notícias, A Santa Casa informou que havia comunicada tanto à Prefeitura quanto ao Governo do Estado sobre o atraso.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda a transferência do teto federal relativo ao mês de janeiro para que possa ser feito o repasse a todos os hospitais contratualizados pelo SUS. "Cabe ressaltar ainda, que o valor transferido pela Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo custear os procedimentos que são contratualizados pelo município e não o pagamento da folha de funcionários desses locais".

