Prefeitura anuncia ponto facultativo de fim de ano

A prefeita Adriane Lopes decretou, por meio de publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (3), os pontos facultativos referentes as comemorações de Natal e Ano Novo.



Nas repartições públicas, os dias de ponto facultativo serão nos dias 24 de dezembro, levando em conta que dia 25 é feriado nacional de Natal, e no dia 31 de dezembro, um dia antes do feriado universal de 1° de janeiro.



A medida não se estende às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como saúde e saneamento básico.





