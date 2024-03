Prefeitura convoca assistente social, intÃ©rprete de LIBRAS e auxiliar de manutenÃ§Ã£o

A relação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados foi divulgada no Diogrande n. 7.416, desta quinta-feira (7) pela Prefeitura de Campo Grande convocando os para contratação temporária para atuar nas funções de Assistente Social, Tradutor e Intérprete de LIBRAS e Auxiliar de Manutenção.

Conforme a publicação, sob o edital n. 01/2024-06, os candidatos aprovados na função de Auxiliar de Manutenção, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí, nesta sexta-feira (8), às 9h, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já as candidatas aprovadas e classificadas nos processos seletivos simplificados instituídos para seleção de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Assistente Social devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/SEGES – na Gerência do Processo Seletivo Simplificado/GEPS – no Paço Municipal – localizada na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, nesta sexta-feira (8) às 9 horas.

Os cronogramas para apresentação dos candidatos com relação nominal, local, data e horários especificados podem ser conferidos no Diogrande , a partir da página 4.

